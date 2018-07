No São Paulo, Luis Fabiano pena em treino de finalização e ouve piadas

SÃO PAULO - De olho no péssimo desempenho ofensivo do São Paulo - foram seis gols em oito jogos no mês -, Muricy Ramalho promoveu nesta terça-feira um treino intensivo de finalizações e deve ter ficado preocupado com o que viu. Os jogadores penaram para acertar o gol e protagonizaram uma série de erros.

Na primeira parte da atividade, os jogadores eram lançados em velocidade e enfrentavam a marcação de dois zagueiros antes de finalizar; houve também jogadas em profundidade e cruzamentos. Novamente muitos erros de conclusão para desespero de Muricy, que cobrou concentração a todo instante.

O fim do treino foi um caso à parte. O treinador levantava uma bola na marca da meia-lua para que os atletas finalizassem, e quem fizesse o gol tinha permissão para ir para o vestiário. Principal atacante da equipe e ainda artilheiro tricolor na temporada, Luis Fabiano foi um dos últimos a marcar e teve que aguentar a gozação dos colegas, que gritavam e riam a cada erro do camisa 9, substituído por Muricy na derrota para o Goiás.

Sob a gestão de Muricy, o São Paulo marcou quatro vezes em quatro partidas, número que incomoda o treinador. Destes, dois foram feitos por atacantes - Luis Fabiano garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na reestreia do técnico, e Welliton marcou o da vitória sobre o Atlético-MG.