No São Paulo, Luis Ricardo festeja 'nova realidade'

SÃO PAULO - Contratado junto à Portuguesa, o lateral-direito Luis Ricardo festejou o fato de que passará a conviver com uma "nova realidade" no São Paulo. Primeiro reforço anunciado pelo clube para a temporada de 2014, o jogador afirmou que os comentários de Cañete, emprestado para a Lusa pelo clube do Morumbi, e de Souza, que atuou na equipe tricolor entre 2003 e 2008, o deixaram ainda mais empolgado com a chance de defender o time dirigido pelo técnico Muricy Ramalho.

Os dois meio-campistas defenderam a Portuguesa ao lado de Luis Ricardo neste ano e falaram muito bem do São Paulo ao lateral. "Eles me disseram que aqui a realidade é outra e só terei a preocupação de jogar futebol. Só ouvi coisas boas do clube. Os dois me passaram boas referências e até brincaram: ''É um pedaço do paraíso''. Por isso, quero aproveitar muito essa oportunidade", disse Luis Ricardo, em declarações reproduzidas nesta terça pelo site oficial do seu novo clube.

Para ter sucesso com a camisa são-paulina, o atleta de 29 anos aposta em sua versatilidade, pois também está acostumado a atuar como zagueiro e foi centroavante no início de sua carreira. "Ao longo dos anos aprendi a jogar como um defensor também. Tenho um estilo mais agressivo, mas posso fazer a linha de quatro ou jogar mais avançado, com três zagueiros. Tenho facilidade pra chegar na frente, porque fui atacante, e avançar pelos lados em velocidade. Agora, quero colocar isso em prática aqui", completou o reforço, que assinou um contrato de três anos com o São Paulo.