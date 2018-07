No São Paulo, Pato é dúvida para o jogo contra  o Palmeiras

O camisa 11 se machucou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o San Lorenzo, pela Libertadores, na noite de quarta-feira. O jogador pisou em um buraco no campo, sentiu dores e logo saiu para dar lugar a Centurión. Pato é o artilheiro do São Paulo na temporada, com oito gols marcados e duas assistências.

Nesta quinta-feira, o atacante se representou no CT da Barra Funda e iniciou um tratamento intensivo de seis a oito horas por dia para poder se recuperar. O clube chegou ainda a divulgar nas redes sociais uma imagem do tornozelo inchado do jogador.