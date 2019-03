No São Paulo, personalidade dos garotos formados em Cotia agrada

O São Paulo fez sua melhor partida na temporada contra o Ituano, domingo, na vitória por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista, e o que mais chamou a atenção dos torcedores foi a personalidade dos garotos formados nas categorias de base do clube. O meia Igor Gomes foi o destaque com dois gols, a dupla de volantes Luan e Liziero deu uma ótima dinâmica no meio de campo e o atacante Antony tem sido uma peça ofensiva importante pelo lado direito.

Contra o Ituano, o técnico Vagner Mancini pôde contar com o retorno de Liziero, que no início da temporada já era considerado o titular da posição, mas algumas lesões atrapalharam sua caminhada. Ele tinha atuado em 31 de janeiro, teve uma torção no tornozelo e dores no púbis. Sua volta no domingo foi fundamental para acertar o setor de marcação e posicionamento da equipe.

Com ele e Luan, o São Paulo sofreu bem menos, teve grande mobilidade e pressionou o rival em seu campo. Por causa da falta de ritmo, Liziero teve de ser substituído na etapa final. O sucesso da dupla de volantes fez com que experientes jogadores, como Jucilei e Willian Farias, ficassem no banco de reservas.

Outro ponto a ser considerado na vitória sobre o Ituano foi a presença de Hudson na lateral-direita. O volante já atuou improvisado no setor em diversas oportunidades, isso não é novidade para ele, mas a intenção de Mancini foi dar mais experiência na posição justamente porque ele enfrentaria o jovem Martinelli, que atua pelo lado esquerdo do ataque de Itu. E na parte defensiva, Hudson deu conta do recado com eficiência.

A forma do São Paulo atuar já tem um pouco do dedo de Cuca, que vai assumir o time dia 2 de abril. Ele gosta de ter uma equipe dinâmica, que marca forte e parte em velocidade para o ataque. Em partidas anteriores, o tricolor não tinha conseguido apresentar um futebol vistoso. Mas parece que agora Mancini encontrou um jeito de jogar e deve aperfeiçoá-la para o duelo de volta com o Ituano, nesta quarta-feira, às 19h15, em Itu. Com o novo herói Igor Gomes de titular.