No São Paulo, Rogério Ceni evita repensar aposentadoria

Mesmo com o pedido da torcida tricolor, Rogério Ceni não parece inclinado a mudar sua posição de se aposentar ao final da temporada. O goleiro do São Paulo não é enfático como antes, mas também não fala em jogar mais um ano pela clube. "Não estou repensando absolutamente nada. Estou pensando em ser campeão da Copa Sul-Americana", disse, lembrando que o time está na semifinal da competição.

Recentemente, Kaká e o técnico Muricy Ramalho abriram a possibilidade de o capitão da equipe continuar jogando em 2015. Os torcedores também iniciaram uma campanha para a permanência do goleiro. "Fico contente em fechar um ciclo com esse apoio. Ainda bem que as pessoas gritam para eu ficar, imagina se falassem para eu sair", brinca.