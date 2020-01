No São Paulo, Tiago Volpi sonha em ser convocado para a seleção

Após ter sido comprado pelo São Paulo no fim de 2019, o goleiro Tiago Volpi tem metas traçadas para 2020. Um dos objetivos do goleiro de 29 anos é ser convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira.

LEIA TAMBÉM > Tiago Volpi vê São Paulo à frente dos rivais e quer time mais regular em 2020

Volpi afirmou encarar o desafio com "pés no chão". Atualmente, a seleção conta com dois goleiros convocados frequentemente: Alisson, titular, e Ederson, reserva imediato. Para a posição de terceiro goleiro, Tite tem alternado os chamados. A seleção tem pela frente em 2020 as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América.

"A seleção é um sonho, mas sempre fui consciente de que é uma série de fatores, o coletivo conta muito. Se a gente estiver bem no individual e coletivo, tudo é uma consequência. O sonho existe, mas tenho que estar focado em ajudar o meu clube. Vou trabalhar, mas sei que isso vai acontecer se o time estiver bem. Estou tranquilo, tenhos os pés no chão", afirmou Volpi.

No ano passado, Tite e o preparador de goleiros da seleção, Taffarel, foram ao Morumbi para assistir ao clássico entre São Paulo e Santos. Na ocasião, o goleiro alvinegro Everson estava sendo observado pela comissão técnica brasileira.

Na última convocação de 2019, Tite não chamou jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Além de Alisson e Ederson, o outro goleiro convocado foi Daniel Fuzato, da Roma, da Itália.