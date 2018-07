No Serra Dourada, Goiás e Vitória empatam sem gols no Brasileirão

SALVADOR - Goiás e Vitória ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou sendo ruim para as duas equipes, já o que time goiano, agora com 15 pontos, perdeu a chance de chegar à primeira posição na tabela de classificação e o baiano, que tem 7, não conseguiu se afastar das últimas posições da competição.

O primeiro tempo começou com muita disposição das equipes, mas com poucas finalizações. As defesas levavam vantagem sobre os ataques e a partida, apesar da correria dos jogadores, ficou concentrada entre as intermediárias durante os primeiros 15 minutos.

O panorama foi mantido até o volante Neto Coruja, do Vitória, sentir uma lesão muscular. Como o ataque do Goiás não levava perigo ao gol de Wilson, o técnico Jorginho, do time baiano, decidiu modificar o esquema da equipe, substituindo do volante pelo atacante Willie.

A alteração deu mais emoção à partida, mas quem levou perigo foi o Goiás, que se aproveitou do fato de o rival ter um marcador a menos em campo para comandar as ações. Aos 20 minutos, Tiago Real deu belo passe, por elevação, para o centroavante Danilo, que tentou encobrir Wilson. O goleiro, porém, conseguiu evitar o gol. Nove minutos depois, o mesmo Danilo quase fez um golaço de voleio, concluindo cruzamento de Ramon. Mais uma vez, Wilson fez boa defesa.

O Vitória só ameaçou o gol defendido por Edson uma vez na primeira etapa, aos 35 minutos, com Souza chutando forte, depois de vencer a marcação na corrida. O goleiro, porém, evitou a abertura de placar.

O segundo tempo começou em alta velocidade. Logo aos 5 minutos, o Goiás teve uma boa chance com Vitor, que recebeu no lado direito da área e chutou forte para defesa de Wilson, que espalmou para escanteio. A resposta do Vitória veio aos 16, quando o lateral Danilo Tarracha cruzou para Souza, sozinho na área, cabecear no canto esquerdo de Edson, que fez boa defesa.

A partir dos 30 minutos, o Goiás passou a pressionar para tentar conquistar o triunfo em casa. Perdeu quatro boas chances, a mais plástica delas aos 31, quando Erik tentou marcar de bicicleta, da entrada da área. A conclusão passou perto, à direita do gol. A defesa do Vitória, em especial o goleiro Wilson, porém, conseguiu segurar o empate até o fim.

Na próxima rodada, a última antes da parada para a Copa do Mundo, tanto o Goiás quanto o Vitória jogam no sábado. A equipe goiana vai ao Paraná para enfrentar o Coritiba, às 18h30, enquanto que a baiana recebe o Sport, em Feira de Santana (BA), às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 0 VITÓRIA

GOIÁS - Edson; Vitor, Jackson, Felipe Macedo e Lima; Amaral, Rodrigo, Ramon, Liniker (Esquerdinha), Tiago Real (Assuério) e Danilo (Erik). Técnico: Ricardo Drubscky.

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Alemão e Danilo Tarracha; Neto Coruja (Willie), Josa, Cáceres e Hugo; Caio (William Henrique) e Souza (Dinei). Técnico: Jorginho.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 68.435,00.

PÚBLICO - 4.267 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).