No Serra Dourada, Goiás empata com o Criciúma sob os olhares do atacante Walter

Sem ainda poder contar com o artilheiro Walter, que não teve a sua documentação regularizada e assistiu a partida das tribunas do estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás esbarrou na falta de pontaria dos seus atacantes e ficou no empate com o Criciúma por 1 a 1, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Invicto há cinco jogos, o Goiás não conseguiu emplacar a terceira vitória seguida e continua "namorando" a zona de rebaixamento, em 16.º lugar com 27 pontos, cinco a mais que o Tupi. Já o Criciúma desperdiçou a chance de encostar no G4 e está na nona colocação, com 30.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o Goiás tendo um pouco mais de posse de bola e o Criciúma tentando surpreender no contra-ataque. Aos 36 minutos, Roberto aproveitou cruzamento de Niltinho e, livre de marcação, cabeceou para fora, quase abrindo o placar para o time visitante. A resposta goiana veio logo depois, mas a falta cobrada por Ednei passou raspando a trave.

Com uma postura muito mais ofensiva, o Goiás criou pelo menos três boas chances nos primeiros minutos da segunda etapa. Na melhor delas, Anderson Salles cobrou falta no travessão. No entanto, o Criciúma foi quem abriu o placar aos 21. Douglas Moreira recebeu passe de Alex Maranhão e chutou na saída de Ivan.

De tanto pressionar, o time da casa empatou aos 33 minutos, quando Rossi chutou por cobertura no goleiro Luiz. Os goianos tentaram a virada nos minutos finais, mas sem sucesso.

O Goiás volta a campo nesta sexta-feira contra o Brasil-RS, às 19h15, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS). No sábado, o Criciúma recebe o CRB, às 21 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Os dois jogos serão válidos pela 23.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 CRICIÚMA

GOIÁS - Ivan; Ednei (Carlos Eduardo), Anderson Salles, Alex Alves e Jefferson; Adriano, Patrick, Léo Sena e Léo Lima (Daniel Carvalho); Rossi e Marcão (Léo Gamalho). Técnico: Léo Condé.

CRICIÚMA - Luiz; Ricardinho, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho (Ianson); Barreto, Felipe Guedes, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Roberto (Caíque Valdivia) e Jheimy (Hélio Paraíba). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Douglas Moreira, aos 21, e Rossi, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Lima e Adriano (Goiás); Jheimy e Niltinho (Criciúma).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 60.265,00.

PÚBLICO - 5.754 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).