No STJD, Villa Nova-MG perde 14 pontos na Série D Os clubes mineiros estão com falta de bons gestores em seus departamentos de futebol. Pelo menos se depender da pena imposta ao Villa Nova, de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, que perdeu 14 pontos na Série D do Campeonato Brasileiro por escalação irregular de jogador. A pena foi imposta, nesta quarta-feira, em primeira instância pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela escalação do atacante Tiago Azulão.