No Sul, Sport joga contra o Internacional para acabar com jejum O Sport visita o Internacional nesta quinta-feira, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar acabar com o jejum de vitórias. O time pernambucano não vence há seis jogos. A má fase começou ainda no Estadual passou por um duelo da Copa do Brasil e agora continua no Brasileirão após uma derrota na estreia para o Flamengo (0 a 1) e um empate diante do Botafogo (1 a 1) na última rodada.