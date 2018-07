No Sul, Chapecoense e Flamengo iniciam duelo pelas oitavas da Copa Sul-Americana

Passando por momentos ruins no Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Flamengo dão uma pausa na competição nesta quarta-feira e se enfrentam às 19h15 pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E a partida na Arena Condá, em Chapecó (SC), deverá ter uma atração especial: o retorno do lateral-esquerdo Alan Ruschel, sobrevivente da queda do avião da equipe catarinense, ao time titular.

Os dois times veem na competição continental a chance de ter um final de ano mais alegre, já que ambos não têm maiores ambições no Brasileirão. Enquanto o Flamengo está a 15 pontos do líder Corinthians (50 a 35), a Chapecoense está na zona de rebaixamento e vai fazer do restante do campeonato uma batalha para se manter na elite.

O clube carioca não esconde que a Copa Sul-Americana está entre as suas prioridades. Isso porque mesmo estando em meio às finais da Copa do Brasil, o Flamengo fretou voo de ida e volta a Chapecó e irá praticamente com força máxima para a partida. Na derrota diante do Botafogo, no último domingo, o técnico colombiano Reinaldo Rueda utilizou um time misto.

Sobre isso, Reinaldo Rueda despistou. "A ideia é ir alternando os jogadores para chegar em bom nível na Sul-Americana e na final da Copa do Brasil", afirmou o técnico após o clássico do último domingo. Ele ressaltou que precisa deixar todo o grupo em boas condições físicas e em ritmo de jogo. Em sete partidas dirigindo o Flamengo, já utilizou 29 jogadores.

Para a partida na Arena Condá, Reinaldo Rueda prevê dificuldades. "Vamos jogar num campo muito difícil. Eles são fortes em casa e vão tentar aproveitar para tentar um bom resultado", previu.

A Chapecoense, por sua vez, passa por momento conturbado. O time catarinense está na 18.ª colocação do Brasileirão, na qual vem de três derrotas. Na última segunda-feira, o clube demitiu o técnico Vinícius Eutrópio e diante do Flamengo será comandado pelo interino Emerson Cris.

O treinador promete mandar a campo um time ofensivo. A grande expectativa é pela reestreia de Alan Ruschel. Sobrevivente da tragédia que abalou o futebol no fim do ano passado, o lateral-esquerdo fará a sua primeira partida oficial como titular desde então. No último treino antes da partida, foi escalado como meia.