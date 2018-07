No Sul, Internacional e Vitória ficam no empate em 2 a 2

PORTO ALEGRE - Internacional e Vitória empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times, que avançaram apenas um ponto na tabela de classificação. O clube gaúcho ficou com 31 pontos - a quatro do Atlético Paranaense, o primeiro dentro da zona de classificação à Copa Libertadores - e o baiano com 24, ainda perto da temida zona de rebaixamento.

Jogando como mandante, com apoio da torcida em noite de muito calor, o Internacional não foi capaz de transformar o fator local em superioridade. Suas poucas finalizações acabaram em chutes para fora ou desviados pela zaga. O Vitória rondou menos a área adversária, mas chegou a ser mais perigoso. E foi assim que saltou à frente no placar, logo aos 8 minutos do primeiro tempo, em jogada preparada por Renato Cajá e concluída por Cáceres com um toque por cima do goleiro Alisson.

O Internacional esboçou uma reação e virou o placar em apenas dois minutos, com dois gols de D''Alessandro. Aos 26, o meia argentino cobrou falta e empatou; e, aos 28, aproveitou passe do centroavante Leandro Damião para marcar o segundo. Apesar da vantagem colorada no placar, o jogo continuou equilibrado. Aos 27 minutos do segundo tempo, Cáceres, de novo, acertou um belo chute de fora da área e estabeleceu o empate. O Internacional só conseguiu pressionar nos últimos minutos do jogo, em chutes de Scocco e Alex para fora. Aos 46, Alex tentou de novo, mas o goleiro Wilson estava bem colocado e defendeu.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 2 VITÓRIA

INTERNACIONAL - Alisson (Muriel); Gabriel, Índio, Juan e Kleber; Ygor (Josimar), Willians, D''Alessandro e Otávio; Scocco e Leandro Damião (Alex). Técnico: Dunga.

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Michel, Cáceres, Neto Coruja (Felipe) e Renata Cajá; Marquinhos e Dinei. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Cáceres, aos 8, e D''Alessandro, aos 26 e aos 28 minutos do primeiro tempo; Cáceres, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel e D''Alessandro (Internacional); Michel (Vitória).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 119.360,00.

PÚBLICO - 4.456 pagantes (5.195 no total).

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).