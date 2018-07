No Sul, Náutico fica no empate sem gols com o Brasil-RS e deixa o G4 da Série B Nesta terça-feira, apesar do jogo ter sido bastante disputado com chances para os dois lados, Brasil, de Pelotas (RS), e Náutico ficaram no empate sem gols no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O resultado pela 11.ª rodada tira o time pernambucano do G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro.