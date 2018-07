No Sul, Ponte Preta ganha por 2 a 0 e deixa o Figueirense fora do G4 da Série B

O Figueirense perdeu a série invicta de seis jogos no Campeonato Brasileiro da Série B ao ser derrotado pela Ponte Preta por 2 a 0, neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 13.ª rodada. O resultado deixou o time catarinense fora do G4 - a zona de acesso - com 21 pontos, em quinto lugar, e impulsionou o rival paulista para a oitava posição, com 18.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Em casa, o Figueirense propôs o jogo logo de início, mas efetivamente quem chegou com perigo foi a Ponte Preta, que se mostrou mais presente em campo. Aos oito minutos, André Luis desceu em diagonal e bateu de esquerda, para o rebote do goleiro Denis.

O jogo ficou todo sob o comando da Ponte Preta, que abriu o placar aos 41 minutos. Danilo Barcelos cobrou falta com força, a bola quicou e Denis deu o rebote. O zagueiro Léo Santos chutou no travessão e a bola voltou em sua barriga, entrando nas redes. Um lanço bizarro, mas válido.

A Ponte Preta ainda quase ampliou aos 46 minutos, quando Tiago Real lançou Junior Santos e ele se atrapalhou na hora de enfrentar o goleiro rival. O arqueiro paulista Ivan não fez nenhum defesa em todo primeiro tempo.

No intervalo, o técnico Milton Cruz fez a sua primeira alteração. Tirou o volante Abuda para a entrada do meia Daniel Costa. O Figueirense melhorou, tanto que aos cinco minutos assustou em uma cabeçada de Maikon Leite, mas para fora. Aos 13, outra boa chance em um chute de Diego Renan, que Renan rebateu para a frente. Mas João Paulo chutou para fora no rebote.

Para equilibrar as ações e tirar a Ponte Preta da pressão, o técnico João Brigatti fez duas trocas ao mesmo tempo. Tirou Ruan e João Vitor para as entradas, respectivamente, de Neto Costa e Marciel. O jogo ficou mais equilibrado, mesmo porque o time da casa perdeu a força.

Nos últimos minutos, com o Figueirense no desespero, a Ponte Preta ainda criou mais chances para ampliar. Denis fez, pelo menos, mais duas boas defesas no final dramático. E aos 44 saiu o segundo gol, em um contra-ataque no qual Felipe Saraiva disparou sozinho e na entrada da área bateu no canto direito do goleiro do time catarinense.

Pela 14.ª rodada, o Figueirense vai jogar fora na próxima quinta-feira contra o Criciúma, em duelo catarinense. A Ponte Preta vai receber o líder Fortaleza no dia 8 de julho, um domingo, em seu sétimo jogo em casa - o primeiro com portões abertos à sua torcida. O time foi punido por seis jogos pelo STJD por invasão de campo no ano passado.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 x 2 PONTE PRETA

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Nogueira, Cleberson e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Abuda (Daniel Costa), Renan Mota, João Paulo (Juninho) e Maikon Leite; André Luís (Henan). Técnico: Milton Cruz.

PONTE PRETA - Ivan; Igor, Léo Santos, Renan Fonseca e Ruan (Marciel); Nathan, João Vitor (Neto Costa) e Tiago Real; André Luis (Felipe Saraiva), Júnior Santos e Danilo Barcelos. Técnico: João Brigatti.

GOLS - Léo Santos, aos 41 minutos do primeiro tempo; Felipe Saraiva, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Abuda, André Luis, Cleberson e Renan Mota (Figueirense); João Vitor, Neto Costa, Felipe Saraiva e Ivan (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA - R$ 84.078,00.

PÚBLICO - 3.793 pagantes (3.833 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).