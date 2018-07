No Sul, Santos pode ter Montillo e Arouca contra o Grêmio

SANTOS - Depois de 21 dias longe dos gramados, Montillo deve voltar nesta quarta-feira ao Santos na partida contra o Grêmio, às 19h30 em Porto Alegre. O técnico Claudinei Oliveira só não sabe se vai escalar o argentino como titular ou se o deixará no banco como opção para o segundo tempo.

Arouca também está voltando de contusão e embora tenha jogado parte do segundo tempo contra o Botafogo é outra dúvida de Claudinei. Arouca e Montillo foram titulares no treino de ontem. Antes de tomar a decisão, o técnico vai conversar com os dois jogadores para sentir se eles estão confiantes ou se ainda têm receio de voltar a sentir a lesão. Há a possibilidade de o treinador escalar três volantes de marcação – Renê Júnior, Alison e Cicero – com Montillo na meia, e deixar Arouca no banco para entrar no segundo tempo, ou começar com Arouca e guardar Montillo para a etapa final, quando o adversário já estiver desgastado fisicamente.

"Arouca e Montillo acrescentam bastante tecnicamente, mas tenho de avaliar a parte técnica e a parte física. Penso em todos os aspectos. São dois jogadores sem ritmo no mesmo setor, que não aguentam 90 minutos. Iniciar a partida sabendo que terá de fazer duas substituições é complicado", afirmou Claudinei. "Mas, se Arouca e Montillo estiverem se sentindo bem, iniciam o jogo."

O que pode levar Claudinei a arriscar com a escalação de Montillo desde o início é a esperança de que ele desequilibre a partida e leve o time à vitória, depois de dois tropeços seguidos contra Flamengo e Botafogo. "Montillo é um jogador de quem é fácil falar. Ele é extremamente profissional, comprometido e tecnicamente muito acima da média. Além disso, não temos ninguém com a sua característica no elenco.

Sem ele, Cícero tem de atuar mais adiantado, como meia. Se pudermos começar com ele, ótimo, senão vamos procurar uma opção." Com relação ao restante da equipe, Claudinei confirmou a entrada de Galhardo no lugar de Cicinho, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e surpreendeu ao trocar Durval pelo jovem zagueiro Gustavo Henrique. "A opção por Gustavo é pela avaliação dos últimos jogos" justificou, após reconhecer a importância do ex-titular, um dos jogadores mais regulares do time nos últimos três anos e que em dezembro, com o término do seu contrato, vai voltar para o Sport.

GRÊMIO

Ainda sem poder escalar o zagueiro Werley, contundido, (o zagueiro Gabriel continua em seu lugar) Renato Gaúcho, que vai jogar no 3-5-2, poderá contar com os retornos do volante Souza e do atacante Kleber, que não jogaram na derrota para o Atlético-MG no domingo. Com isso, Ramiro e Vargas voltam para o banco.

GRÊMIO X SANTOS

GRÊMIO - Dida; Gabriel, Rhodolfo, Bressan e Pará; Souza, Riveros, Zé Roberto e Alex Telles; Barcos e Kleber. Técnico: Renato Gaúcho.

SANTOS - Aranha; Galhardo, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Mena; Renê Júnior; Arouca (Alison), Cícero e Montillo; Thiago Ribeiro e Gabriel. Técnico: Claudinei Oliveira

Juiz: Pericles Bassols P. Cortez (RJ)

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre Horário: 19h30

Na TV: SporTV