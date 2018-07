No Sul, Sport joga contra o Grêmio para permanecer no G4 do Brasileirão

Ao contrário do que costuma fazer, o técnico Eduardo Baptista escondeu a escalação. Em relação à vitória sobre o São Paulo na última rodada, ele só não poderá contar com o lateral-direito Renê, suspenso. Danilo será seu substituto. "Não tenho dúvidas. Mas quero deixar a dúvida para o Grêmio. Sabemos como temos que jogar", disse o treinador.

O mistério está na formação da equipe para a partida. O treinador pode entrar com o esquema tático com dois meias e dois atacantes, que vem dando certo e credenciou o time com o segundo melhor ataque do Brasileirão com 25 gols, três a menos do que o líder Atlético Mineiro. Ou também entrar um pouco mais recuado com a marcação reforçada no meio de campo. Entre os titulares, essa dúvida está entre o atacante Élber ou o volante Ferrugem.

Contratado em abril, o atacante Hernane finalmente foi regularizado pelo Sport. O jogador ficou envolvido em um imbróglio jurídico envolvendo seu ex-clube, o Al Nassr, e a Fifa. No final de 2014, o atacante pediu a rescisão de seu contrato com o clube da Arábia Saudita, pois estava há três meses sem receber salários. A solicitação junto à Fifa foi feita antes do fechamento da última janela de contratações internacionais. No entanto, por questões burocráticas, e atrapalhado pelo escândalo que envolveu dirigentes da entidade, a liberação do atleta demorou para sair.