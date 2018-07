No Sul, Sport visita a Chapecoense para se distanciar da zona de rebaixamento

A um ponto da zona de rebaixamento, o Sport precisa vencer a Chapecoense nesta quarta-feira, às 11 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano é o 16.º colocado na tabela de classificação com 34 pontos, um a mais do que o Internacional, o 17.º.

O duelo também é uma briga direta para escapar da degola, já que a equipe catarinense está apenas quatro pontos na frente. O Sport está há dois jogos sem vencer - perdeu para o Fluminense por 3 a 1, fora de casa, e ficou no 1 a 1 com o São Paulo, no Recife.

Para o duelo, o técnico Oswaldo de Oliveira - que deve se despedir do Sport após a partida e anunciar sua ida ao Corinthians - deve ter apenas uma novidade em relação à última partida. O lateral-esquerdo Rodney Wallace retornou mais cedo da seleção da Costa Rica e a tendência é que assuma a vaga de Renê - o departamento médico do clube, no entanto, ainda avaliará o desgaste físico do jogador para saber se ele terá condições de começar a partida.

No meio de campo, Gabriel Xavier, que se tornou dúvida ao longo da última semana por conta de dores nos glúteos, treinou normalmente nesta terça-feira e foi confirmado para a partida. Com isso, atuará ao lado de Diego Souza e Everton Felipe na armação das jogadas e Rogério ficará mais à frente.