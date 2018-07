No Sul, treino do Juventude em Caxias tem até bola de neve

CAXIAS DO SUL - Não é segredo para ninguém que os jogos de futebol em Caxias do Sul têm um clima bastante peculiar, basta pensar na névoa que vira e mexe atrapalha as partidas do Estádio Alfredo Jaconi. Mas, nesta terça-feira, a situação foi extrema. Pela manhã, o Juventude treinou num campo completamente coberto de neve.

Por conta da frente fria associada à umidade que passa pelo Rio Grande do Sul, nevou em 31 municípios do Estado na última madrugada. E Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi uma das cidades mais afetadas.

Pela manhã, quando os jogadores do Juventude chegaram para treinar, o CFAC (Centro de Formação de Atletas e Cidadãos) estava debaixo de neve. Os atletas, claro, aproveitaram para brincar. Em fotos publicadas no site do clube, eles aparecem cobrindo bolas de futebol com neve e brincando de atirar neve uns nos outros.

"Um verão rigoroso e um inverno europeu, para agradar a gente de todas as regiões do Brasil e do Mundo. Quem sabe Caxias do Sul não possa ser sub-sede e receber uma seleção que esteja acostumada com o frio e a neve na Copa do Mundo 2014?", questiona o site do Juventude.