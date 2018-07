No Sul, Vitória espera manter embalo diante do Avaí Após derrotar o Atlético Mineiro, no Barradão, o Vitória, 14.° colocado no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, pega o Avaí, que está na 5.ª colocação, com sete pontos. O jogo será neste sábado, às 18h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.