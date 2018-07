No time B, Bustos tenta recuperar espaço no Inter

Depois de chegar às semifinais da Libertadores de 2007 com o colombiano Cúcuta, Bustos desembarcou no futebol brasileiro naquele mesmo ano, quando foi contratado pelo Grêmio. Em 2008, ele foi para o rival Inter, onde virou titular e participou da conquista do título do Campeonato Gaúcho. Depois, com a saída do técnico Abel Braga, o lateral começou a perder espaço.

Diante disso, Bustos passou um bom tempo emprestado ao Milionarios, da Colômbia, mas agora está de volta ao Inter. E vai ter de recomeçar sua trajetória pelo time B. Assim, o lateral de 29 anos, que já defendeu a seleção colombiana, quer aproveitar a disputa do Campeonato Gaúcho de 2011 para se firmar no clube.

"Fiquei chateado comigo mesmo pelo que aconteceu, mas tenho certeza que poderei apagar isso me destacando na equipe B. Este é único caminho para voltar a integrar o time principal", afirmou Bustos, que já faz a preparação com o restante do elenco para a disputa do Campeonato Gaúcho, que começa em 16 de janeiro.