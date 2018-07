No total, 49 brasileiros já conquistaram a Liga dos Campeões

Nos últimos nove anos o time que tinha pelo menos um jogador brasileiro em seu elenco se sagrou campeão da Liga dos Campeões. Desde Didi e Canário, campeões em 1960 até Marcelo e Casemiro ano passado, todos campeões com o Real Madrid, o Brasil sempre foi bem representado nas principais equipes do Velho Continente. Nesta edição, o País poderá atingir a marca de 50 campeões no principal torneio de clubes do mundo. Até agora 49 jogadores levantaram a taça.

OS VENCEDORES

Didi, Canário, Dino Sani, Mazzola, Jair da Costa, Sormani, Juary, Celso Gavião, Casagrande, Júlio César, Roberto Carlos, Sávio, Élber, Paulo Sérgio, Flávio Conceição, Dida, Roque Júnior, Rivaldo, Serginho, Deco, Derlei, Carlos Alberto, Bruno Moraes, Ronaldinho Gaúcho, Belletti, Sylvinho, Thiago Motta, Edmílson, Kaká, Cafu, Ricardo Oliveira, Anderson, Daniel Alves, Julio Cesar, Lúcio, Maicon, Mancini, Adriano, Thiago Alcântara, Maxwell, David Luiz, Ramires, Alex, Dante, Luiz Gustavo, Rafinha, Marcelo e Casemiro.

RECORDES

A Liga dos Campeões é um torneio tão grandioso que transforma jogadores em mitos. Nos últimos anos, dois deles protagonizaram disputas por todos os recordes possíveis. Messi disputou 86 jogos, Cristiano Ronaldo, 103. Os craques argentinos e português marcaram 68 gols cada em jogos da Liga dos Campeões e estão a dez gols de superar o recorde do espanhol Raúl Gonzales, que tem 77.

Cristiano Ronaldo, no entanto, já superou Messi (e também Raúl) em um outro quesito. O atual jogador do Real Madrid é o maior artilheiro da Liga dos Campeões em uma única temporada. O português marcou 17 na edição passada.

O Real Madrid é o time recordista em praticamente todos os critérios que se possa imaginar: 44 participações; 13 finais; 10 títulos; 372 partidas; 219 vitórias; 64 empates; 89 derrotas; 821 gols a favor; 409 gols contra. Achou pouco? Há uma outra marca invejável do Real: maior público. Em 18/5/60, 127.621 pessoas assistiram ao time espanhol vencer o Eintracht Frankfurt por 7 a 3, na final, em Glasgow, na Escócia.

ADEUS

O futebol europeu perdeu dois de seus maiores ícones este ano: Di Stéfano e Eusébio. Por Real Madrid e Benfica, estes dois astros tiveram atuações lendárias que ficaram marcadas na história do futebol. Juntos ganharam sete taças. Estes clubes vivem momentos distintos. Atual campeão, o Real Madrid chega com a moral elevada pela conquista da "La Décima", enquanto o Benfica não sente o gosto do título desde a temporada 1961/1962.

Com o Milan de fora (dono de sete taças), Liverpool e Bayern de Munique brigam para ver quem chega ao sexto título da competição. Outros seis times conseguiram levantar a "orelhuda", como é conhecida a taça, idealizada pelo jornal francês L'Equipe: Juventus, Borussia Dortmund, Barcelona, Ajax, Chelsea e Porto.

Algumas equipes correm por fora na busca pelo primeiro lugar no futebol do Velho Continente. São eles: Atlético de Madrid, Manchester City, Roma, Paris Saint-Germain. As demais vão ganhar experiência ou apenas participar. Afinal, ser campeão da Copa dos Campeões não é para qualquer um.

NINGUÉM SUPERA

O Real Madrid é líder em tudo: 44 participações; 13 finais: 10 títulos.

GOLEADA

Feyenoord 12 x 2 KR Reykpavik, em 17/9/1969: jogo com maior número de gols.

E NA HORA H...

Benfica, Juventus e Bayern de Munique são os times que mais perderam finais.

CASA CHEIA

A Liga só tem estádios lotados. Em 2013/14, a média de público foi de 45.415 pessoas por jogo.

BOLA NA REDE

Foram marcados 362 gols na edição passada, com a média de 2,90 por jogo.

‘SÓ’ NOVE GOLS

Messi e Cristiano já marcaram 68 gols no torneio e estão a 9 do recordista Raúl (77).

OS CAMPEÕES

Real Madrid (1955/56|1956/57 |1957/58 |1958/59 |1959/60); Benfica (1960/61 |1961/62); Milan (1962/63); Inter de Milão (1963/64 |1964/65); Real Madrid (1965/66); Celtic (1966/67); Manchester United (1967/68); Milan (1968/69); Feyenoord (1969/70); Ajax (1970/71 |1971/72 |1972/73); Bayern de Munique (1973/74 |1974/75 |1975/76); Liverpool (1976/77 | 1977/78); Nottingham Forest (1978/79 | 1979/80); Liverpool (1980/81); Aston Villa (1981/82); Hamburgo (1982/83) Liverpool (1983/84); Juventus (1984/85); Steaua Bucarest (1985/86); Porto (1986/87); PSV (1987/88); Milan (1988/89 |1989/90); Estrela Vermelha (1990/91); Barcelona (1991/92); Olympique de Marselha (1992/93); Milan (1993/94); Ajax (1994/95); Juventus (1995/96); Borussia Dortmund (1996/97); Real Madrid (1997/98); Manchester United (1998/99); Real Madrid (1999/2000); Bayern de Munique (2000/01); Real Madrid (2001/02); Milan (2002/03); Porto (2003/04); Liverpool (2004/05); Barcelona (2005/06); Milan (2006/07); Manchester United (2007/08); Barcelona (2008/09); Inter de Milão (2009/10); Barcelona (2010/11); Chelsea (2011/12); Bayern de Munique (2012/13) e Real Madrid (2013/14).