No último compromisso antes do Mundial, Flamengo encara o Santos com força total

O Flamengo fará neste domingo seu último jogo antes da disputa do Mundial de Clubes, no Catar, com seriedade total. Embora a partida contra o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro, seja um mero cumprimento de tabela para os campeões nacionais e da Copa Libertadores, Jorge Jesus vai mandar a campo sua equipe titular contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro.

Caso derrote o Santos na Vila, o Flamengo vai terminar o Brasileirão com incríveis 93 pontos. Na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, apenas o Cruzeiro daquela temporada terminou a competição com pontuação maior (cem pontos), mas o torneio naquela época era disputado por 24 clubes, o que significa dizer que há 16 anos os mineiros disputaram 46 partidas - agora são 38.

Jorge Jesus usará o jogo deste domingo como preparação para o Mundial. O que é uma excelente ideia, já que a equipe santista, comandada pelo argentino Jorge Sampaoli, joga de maneira muito ofensiva e com bastante intensidade, características semelhantes às do Liverpool, provável adversário do Flamengo na decisão do torneio organizado pela Fifa.

O zagueiro espanhol Pablo Marí está recuperado de uma lesão no tornozelo direito e poderá voltar à equipe rubro-negra neste domingo. Por outro lado, o treinador português não sabe se contará com Bruno Henrique, que sofreu uma lesão muscular leve na partida contra o Palmeiras, no último domingo. Caso ele não jogue, será substituído por Vitinho.

A partida contra o Santos pode ser a última de Gabriel como jogador do Flamengo em território nacional, justamente no estádio em que ele apareceu para o mundo do futebol. O empréstimo do goleador do Brasileirão, que ainda está vinculado à Inter de Milão, acabará ao fim da temporada e os dirigentes rubro-negros temem que ele decida voltar para a Europa. A decisão só deverá sair depois do Mundial.

O elenco do Flamengo viajará para o Catar na próxima sexta-feira. A estreia da equipe carioca no Mundial vai ocorrer no dia 17, contra o vencedor da partida entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia. A decisão do torneio está marcada para o dia 21, um sábado.