No último encontro com o Athletico-PR, Vitor Hugo encerrou tabu do Palmeiras

Na expectativa de voltar a ficar à disposição no Palmeiras após recuperar-se de dores abdominais, o zagueiro Vitor Hugo pode reencontrar um adversário especial no domingo: o Athletico-PR. Na última vez que enfrentou a equipe paranaense, o defensor foi o autor do gol da vitória alviverde por 1 a 0, em 2016.

Na época, o Palmeiras não vencia na Arena da Baixada desde 2008. O resultado na Arena da Baixada foi importante para manter a equipe alviverde na liderança do Campeonato Brasileiro. No fim do ano, o Palmeiras se sagrou campeão nacional.

Para o jogo deste domingo, Vitor Hugo ainda não tem presença confirmada. O zagueiro foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira, por causa do problema na região do abdômen.

Vitor Hugo voltou a treinar com o elenco do Palmeiras na tarde de quinta-feira. Após participar com os jogadores da primeira parte da atividade, ele realizou trabalhos específicos acompanhado por um preparador físico do clube.

Caso tenha condições, Vitor Hugo assumirá a vaga de Luan e formará dupla de zaga com Gustavo Gómez. O elenco voltará a treinar nesta sexta-feira e finalizará a preparação no sábado.

Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico-PR tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo (Luan) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado).