No último jogo contra o Vitória, Tadeu evitou a derrota do Palmeiras

SÃO PAULO - Embora sejam duas equipes acostumadas a grandes confrontos, inclusive até já decidiram o Campeonato Brasileiro de 1993, Palmeiras e Vitória não se enfrentam a quase quatro anos. O último encontro terminou empatado em 1 a 1, com Tadeu salvando o time alviverde da derrota.

O jogo aconteceu no dia 8 de setembro de 2010, em confronto válido pela 20ª rodada do nacional. Palmeiras e Vitória viviam momentos delicados, com os dois times mais próximos da parte de baixo da tabela do que na briga pela ponta. Apoiado por sua torcida, o time baiano abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Elkeson. O Palmeiras chegou ao empate com Tadeu, aos 26 minutos.

Um fato curioso é que meses depois o Palmeiras tentou a contratação de Elkeson, a pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, e o acordo só não ocorreu porque o time baiano pediu Tadeu em troca e o atacante não quis deixar o Palmeiras.

Dos atletas que disputaram aquele jogo, apenas Valdivia e Deola ainda estão no Palmeiras, mas não atuarão neste domingo. O meia está com a seleção chilena para a disputa da Copa do Mundo - e também está suspenso para esse jogo - e o goleiro voltou do empréstimo para o Atlético Sorocaba, mas inicialmente não deve ser aproveitado.

O Vitória atuou com: Viáfara; Ricardo Conceição, Wallace (Kleber Pereira), Anderson Martins e Eduardo; Vanderson, Bida (Reniê), Ramon e Evandro (Thiago Humberto); Elkeson e Júnior. O técnico era Toninho Cecílio.

Já o Palmeiras jogou com: Deola, Márcio Araújo, Maurício Ramos, Danilo e Rivaldo (Vitor); Edinho, Pierre (Valdívia), Marcos Assunção e Tinga; Kleber e Luan (Tadeu). O técnico era Luiz Felipe Scolari