No último treino antes de clássico, Lucas Lima volta aos titulares do Santos

Depois de servir a seleção brasileira na Copa América Centenário, nos Estados Unidos, Lucas Lima voltou ao Santos e passou por um processo de recondicionamento físico. Após entrar no segundo tempo da partida contra o Fluminense, na última quarta-feira, o meia treinou como titular neste sábado e deve fazer parte dos 11 jogadores iniciais do Santos no clássico contra o São Paulo no domingo.

Apesar do retorno de Lucas Lima, o técnico Dorival Júnior ainda conta com muitos desfalques no departamento médico. Os atacantes Paulinho e Ricardo Oliveira, os zagueiros David Braz e Lucas Veríssimo, e o goleiro Vladimir não foram relacionados para o San-São.

Além dos desfalques por lesão, o Santos ainda não pode contar com as estreias dos estrangeiros recém-contratados Emiliano Vecchio e Jonathan Copete, que não tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF.

O clássico vale uma vaga na zona de classificação à Libertadores, já que o Santos é o quinto colocado, com 16 pontos, e o São Paulo ocupa a sétima posição, com 15. O Flamengo está no quarto lugar, com 17. O clássico será disputado às 16h de domingo, no estádio do Pacaembu.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: John e Vanderlei;

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca;

Zagueiro: Gustavo Henrique e Luiz Felipe;

Volantes: Elano, Alison, Renato, Thiago Maia, Yuri e Valência;

Meias: Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Ronaldo Mendes, Vitor Bueno e Serginho;

Atacantes: Gabriel, Joel e Rodrigão.