No Uruguai, Sport tenta segurar o Danubio para avançar na Copa Sul-Americana

O Sport entra em campo nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), para tentar sacramentar a boa vantagem construída no jogo de ida contra o Danubio, do Uruguai. O time pernambucano vai enfrentar os uruguaios no estádio Jardines del Hipódromo, em Montevidéu. O confronto define quem avança à segunda fase da Copa Sul-Americana.

No estádio da Ilha do Retiro, no Recife, no primeiro jogo, o Sport venceu pelo placar de 3 a 0. Com isso, poderá perder até por dois gols de diferença. Caso marque um gol pelo menos, eles poderão perder por três gols. Em caso de vitória do Danubio por 3 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. Caso avance, o adversário do Sport na próxima fase será definido através de sorteio.

Machucado, o meia Diego Souza é desfalque. Além dele, o lateral-direito Samuel Xavier e o volante Rithely vão ser poupados. O time vem de uma grande maratona, com jogos também no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste. Para as vagas, o técnico Ney Franco optou por Raul Prata e Rodrigo, mas segue a dúvida se ele escolherá por um esquema com três atacantes ou se colocará Everton Felipe como meia no lugar de Diego Souza.

O Danubio está há três jogos sem perder no Campeonato Uruguaio, com duas vitórias e um empate. É 11.º colocado, com 16 pontos. A sua última derrota aconteceu no duelo contra o Peñarol por 1 a 0. Na última rodada, empatou por 0 a 0 com o Liverpool, de Montevidéu, adversário do Fluminense nesta Copa Sul-Americana.