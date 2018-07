Herrera voltou ao Brasil para 'se sentir um profissional' de novo

O Vasco apresentou oficialmente, nesta quarta-feira, o atacante argentino Herrera como novo reforço para a temporada. Ao lado do presidente Eurico Miranda, o jogador revelou que decidiu deixar o futebol dos Emirados Árabes para voltar a "se sentir um jogador profissional", no Brasil.

"A diferença do futebol de onde eu estava me fez querer voltar", explicou o atacante, de 31 anos, que no País já defendeu Grêmio, Corinthians e Botafogo. O atacante estava encostado no Emirates Club - desde de janeiro não atuava. O jogador vai precisar de um tempo para recuperar a forma física e, por isso, não tem previsão para estrear.

Herrera é um dos reforços contratados para tentar tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias, o meia Andrezinho também deve ser apresentado. O Vasco ainda espera ter sucesso nas negociações com o meia Ronaldinho Gaúcho, considerado o grande trunfo da diretoria.

A apresentação do argentino foi feita após o treino, o segundo do Vasco sob o comando de Celso Roth. Nesta quarta, o técnico pôde observar os jogadores em um trabalho tático. Durante a atividade, ele já tentou moldar o time ao seu gosto e testou algumas modificações.

O meia Biancucchi, o atacante Riascos, o zagueiro Aislan e o lateral-esquerdo Christianno deram lugar a Julio dos Santos, Rafael Silva, Salles e Julio César, respectivamente, no decorrer da atividade. Porém, somente nesta quinta, Roth deve indicar a formação que vai em busca de primeira vitória vascaína no campeonato, diante do Flamengo, domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá.