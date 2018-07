No Vasco, Milton Mendes define substitutos de Luis Fabiano e Kelvin para clássico

O técnico do Vasco, Milton Mendes, revelou nesta sexta-feira os substitutos de Luis Fabiano (suspenso) e Kelvin (contundido) para o clássico contra o Flamengo, neste sábado, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, válido pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Muriqui e Andrezinho foram os escolhidos pelo treinador, que exaltou a importância do duelo.

"Nós trabalhamos bem. Fizemos uma semana cheia tentando buscar alguns índices que achamos importante. Trabalhamos muito mais o que idealizamos, não para agora, mas para uma construção do futuro. Os jogadores reagiram muito bem. Foi uma semana extraordinária, onde todos se dedicaram muito. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores porque eles tem demonstrado uma vontade muito grande", afirmou Milton Mendes.

O treinador procurou minimizar o fato de a partida diante do Flamengo não dar vantagem alguma na parte final do Campeonato Carioca. "Vasco e Flamengo vale sempre muito coisa. Jogo bom e que todos sonham em participar. É um grande espetáculo. Poder estar na história de uma partida desse tamanho é sempre muito bom e prazeroso para todos. É sempre um jogo importante, motivante", completou o treinador.

O Vasco realizou o último treinamento em campo nesta sexta-feira, em São Januário, antes do clássico contra o time rubro-negro. Crias da base, Guilherme Costa e Caio Monteiro estarão à disposição da comissão técnica para o jogo.