No Vasco, Ramon sofre lesão no joelho esquerdo e só volta a jogar em 2019

O lateral-esquerdo Ramon, do Vasco, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o jogo de quarta-feira, diante do Atlético-PR, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a lesão, ele só voltará a ter condições de jogo na próxima temporada.

Ramon teve lesão semelhante no joelho direito ano passado. O atleta vai ser submetido a cirurgia, mas ainda não há data definida para o procedimento. O jogador foi submetido a uma ressonância magnética nesta quinta-feira e foi examinado pelos médicos do Vasco.

Além da lesão sofrida por Ramon, o Vasco lamentou também o empate sofrido diante do Atlético-PR no último lance da partida. "Ainda dependemos apenas das nossas próprias forças. Iremos lutar mais ainda. Ainda faltam quatro jogos. Sabemos das dificuldades, mas iremos lutar até o final", afirmou o experiente zagueiro Leandro Castán.

O Vasco é o 14º colocado, com 39 pontos, e briga para fugir das últimas colocações do Campeonato Brasileiro.