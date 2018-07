No Vitória, Marinho critica polêmica sobre última rodada: 'Me poupem, ignorantes'

Colega e amigo de diversos jogadores da Chapecoense mortos na trágica queda do avião que levava a equipe pra Colômbia, na madrugada da última segunda para terça, o atacante Marinho, do Vitória, usou a rede social para desabafar. Nas primeiras horas desta quinta-feira, momentos após a homenagem do Atlético Nacional e do povo colombiano às vítimas do acidente, lamentou o ocorrido e atacou aqueles que se preocupam com o Campeonato Brasileiro neste momento.

Em uma referência clara ao ex-presidente e atual vice de futebol do Internacional, Fernando Carvalho, Marinho foi crítico. O dirigente chegou a reclamar do adiamento da última rodada do Brasileirão para o dia 11 de dezembro, em homenagem às vítimas do acidente, ao considerá-lo "prejudicial" ao time gaúcho em meio à "tragédia pessoal" da luta desesperada contra o rebaixamento. Momentos depois, pediu desculpas, mas suas palavras já haviam repercutido de forma bastante negativa.

"Parece até mentira que estou falando sobre vocês que partiram! A vida cheia de sonhos, planos, e tudo isso ficou. Difícil de acreditar, dormi e acordei tentando achar que isso é um pesadelo que vai acabar! E tem gente ainda que falou de campeonato? Me poupem, ignorantes! Por mim, que acabe (o campeonato). A vida de muitas pessoas acabou e tem famílias sofrendo, enquanto muitos perguntam de futebol e (falam) que isso prejudicou o clube. Duro ver e ler esse tipo de comentário. O que queria hoje era eles de volta, era as famílias felizes com o retorno de todos bem e com saúde! Mas é duro ouvir que não vão voltar!", escreveu Marinho no Instagram.

Marinho e o Vitória são rivais diretos do Inter na luta contra o rebaixamento, uma vez que o time baiano é o 15.º colocado do Brasileirão, com 45 pontos, contra 42 dos gaúchos, que estão em 17.º. Mas o atacante explicou não conseguir pensar em futebol no momento. Ao invés disso, homenageou alguns dos colegas que perdeu na tragédia.

"Não acredito como tantas pessoas do bem se foram! Dener (Assunção), Josimar, Thiaguinho, (Matheus) Biteco... Nossa, a maioria era de amigos. O Kempes levou seu filho pra tirar foto comigo, pois seu filho me adorava e as minhas frases! Sabia não!", lembrou.

Mas em especial, Marinho fez referência ao meia Arthur Maia. O jogador tinha os direitos vinculados ao Vitória, onde surgiu para o futebol em 2010. Além disso, é alagoano como Marinho, que revelou uma relação estreita de amizade com o ex-companheiro.

"Tentando levar a vida normal, mas meu coração não aguenta sentir tanta dor. Não era de sangue essa irmandade, mas era verdadeira. Meu conterrâneo, um amigo, um irmão! Escutando áudios teus e imaginando que tu não se foi. Me falou dos teus sonhos e que estava nas mãos de deus!", comentou. "Arthur Maia, alagoano como eu e um amigo e irmão que a vida me tomou! Aos outros amigos meus que partiram, estou orando pela vida de vocês e de toda família! Até quando vai essa tristeza?".