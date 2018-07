Nobre aguarda chegada de dirigentes e técnico para mudar o elenco

O elenco do Palmeiras vai passar por uma grande reformulação para a próxima temporada, mas ela só terá início depois que o clube acertar a contratação de um diretor executivo, gerente de futebol e de um técnico. O presidente Paulo Nobre assegura que tudo será resolvido rapidamente, mas não quis projetar uma data.

"Vamos contratar os profissionais o quanto antes. O Palmeiras está sendo formado para disputar títulos. Fala-se do bom e barato, mas esse elenco não é barato. Teremos um elenco dentro das possibilidades financeiras do clube. Hoje, a situação é melhor porque dá para imaginar que tenhamos mais capacidade financeira para investir", disse o presidente, durante entrevista coletiva realizada na Academia de Futebol.

De fato, o presidente não falou nada novo. Ele confirmou as saídas de José Carlos Brunoro, Omar Feitosa e Dorival Júnior e disse que vai contratar substitutos "o quanto antes". Sobre a possibilidade de Alexandre Mattos chegar ao clube, o dirigente despistou.

"Existem bons profissionais no mercado brasileiro. O Alexandre é um bom nome que interessa não só ao Palmeiras como qualquer clube. O futebol terá um diretor executivo, um gerente e um diretor estatutário (o vice-presidente Mauricio Galliotte). Vamos escolher os nomes nos próximos dias", avisou.

Além de contratar reforços, o Palmeiras precisa definir a situação dos jogadores que tem contrato chegando ao fim, casos de Victorino, Wendel, Washington, Eguren, Marcelo Oliveira, Bruno César, Bernardo, Juninho, Diogo e Henrique. Wesley tem vínculo até fevereiro, mas também define se renova ou deixa o clube agora.

Enquanto isso, Alexandre Mattos disse nesta terça-feira que ficará no Cruzeiro até 31 de dezembro, entretanto, são grandes as chances dele chegar ao Palmeiras antes da data. Quem pode ser anunciado nesta quarta-feira é o gerente de futebol Cícero Souza, que está sem clube e antes trabalhou no Bahia, Criciúma, Sport e Grêmio.