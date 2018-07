Nobre cita amor pelo Palmeiras para explicar novo preço do Avanti

Na terça-feira, o Palmeiras anunciou o aumento dos planos do Avanti, programa de sócio-torcedor do clube, e deixou muitos torcedores insatisfeitos com os novos preços. O presidente Paulo Nobre disse, nesta quinta-feira, que foi necessário o reajuste, pois os valores estavam defasados e que o verdadeiro palmeirense entenderá a situação.

"O palmeirense se torna Avanti para ajudar o clube de coração. A nossa arena cabe 40 mil pessoas e temos 120 mil associados. Mais da metade dos sócios, não foram em um jogo sequer neste ano. Se tornaram sócios do Avanti pelos benefícios e amor ao clube", disse o dirigente.

Nobre lembrou que os preços ainda eram referentes ao tempo em que o Palmeiras atuava no estádio do Pacaembu, já que o Allianz Parque estava sendo construído. "Não tinha reajuste há três anos. Ele foi feito em cima de um estádio do século passado e era necessário um reajuste nos valores com o novo estádio e seus diversos benefícios", explicou.

Ainda em relação ao Avanti, Nobre comemorou o crescimento do programa e parabenizou a torcida. "Hoje estamos colhendo o que, duramente, plantamos nos últimos dois anos. A ansiedade é grande, ainda mais em um clube passional como o Palmeiras. A gente coloca a semente e no dia seguinte querem a fruta. O papel da torcida foi fundamental no processo como um todo. Tivemos um crescimento absurdo", comemorou Nobre, que admite que o Avanti já é uma das maiores fontes de renda do clube.

"Hoje, o valor líquido já é de um patrocínio master. O torcedor vai entender o aumento da mensalidade e acredito que o sócio-torcedor pode ser a maior fonte de renda do clube, em breve, passando a cota de televisão", projetou.

PREÇOS

Na terça, o clube anunciou as seguintes mudanças no Avanti. O plano Esmeralda, que custava R$ 299,99 deixou de existir. Os demais continuam com o mesmo nome, mas sofreram alteração nos valores, que passaram a ser: Bronze (de R$ 9,99 por R$ 12,99), Prata (R$ 19,99 para R$ 29,99), Ouro (R$ 69,99 para R$ 109,99), Platina (R$ 139,99 para R$ 199,99) e Diamante (mantido em R$ 599,99 mensais).