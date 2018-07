Nobre comemora vaga: 'Estou satisfeito, mas quero o título'

Após menos de um ano, o Palmeiras passou de quase rebaixado no Campeonato Brasileiro para finalista de duas competições - Paulista e Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, nos pênaltis, o Alviverde garantiu a classificação e o presidente Paulo Nobre quebrou o protocolo e foi até o gramado comemorar com os atletas.

"Você vai do céu ao inferno muito rápido no futebol. Você precisa trabalhar com rapidez para fazer isso. Como presidente, vejo evolução do Palmeiras. Sofri muito naquele jogo com o Atlético-PR (na última rodada do Brasileiro do ano passado) e ver o Palmeiras chegando em duas finais esse ano é especial. Eu como presidente estou satisfeito, mas como torcedor, quero o título", disse o dirigente, entre um abraço e outro nos jogadores e membros da comissão técnica.

"Estou muito feliz, depois do ano terrível que tivemos. Conseguimos a duras penas passar o ano do centenário e agora estamos colhendo os frutos. Sobre o jogo com o Santos, espero duas grandes partidas, mas vamos deixar para pensar nisso amanhã. Hoje é dia de comemorar e parabenizar a todos palmeirenses", completou.

O garoto Gabriel Jesus resumiu em poucas palavras o sentimento dos torcedores. "Estou muito feliz com o resultado e por estarmos em mais uma decisão, mas chega de ser vice, né? Vale pela festa, mas é só a semifinal. Agora vamos em busca do título", resumiu. "Foi um grande resultado e estou feliz de ver o apoio da torcida. Vamos fortes para essa decisão", prometeu o garoto de 18 anos.

O goleiro Fernando Prass dedicou a classificação a seus filhos. "Hoje é aniversário dos meus filhos. Goleiro não faz gol, mas teve cobrança de pênalti e eu pude defender", comentou, lembrando a cobrança defendida de Gustavo Scarpa.

Já o meia Robinho, que retornou ao time após um mês fora, revelou que, por nervosismo, não conseguiu ver as penalidades. "Fui para o estacionamento na hora dos pênaltis. Estava passando mal. Fico feliz de voltar e contribuir. Todo o time fez um grande jogo", comentou o jogador, um dos destaques da partida.