Nobre defende elenco do Palmeiras: ‘Não chegamos à toa’

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, assegura que mesmo após a derrota para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, ele ainda confia que o elenco terá forças para reverter a situação e ficar com o título da Copa do Brasil. Para reforçar sua confiança, ele lembrou dos feitos do time para valorizar os atletas.

"O Palmeiras está na segunda final de campeonato no ano e está em uma final nacional. Não chegou até aqui à toa", disse o dirigente. "Estamos mais vivos do que nunca e temos totais condições de ser campeão", assegurou.

O dirigente aposta que a vontade dos jogadores do Palmeiras será redobrada para o segundo jogo. "Tenho certeza que o Palmeiras será campeão. Confio muito no elenco, no brio dos jogadores e tenho certeza que eles são capazes".

Em busca de seu primeiro grande título como presidente do clube - ganhou a Série B em 2013 - Nobre explica que mesmo se o time não reverter a situação, manterá a postura e o discurso ditado no equilíbrio.

"O Paulo torcedor vai ficar muito, muito triste e o Paulo presidente tem que seguir o barco. Quando um time perder, o torcedor fala: 'Puxa, não quero mais saber de futebol', mas só até o próximo jogo. O presidente terá que trabalhar no dia seguinte e o luto durará apenas uma noite", completou o dirigente.