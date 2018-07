Nobre diz que cobrança em atletas do Palmeiras é por respeito ao torcedor Depois da surpreendente derrota de 2 a 0 para o Vasco, domingo, no Allianz Parque, os jogadores do Palmeiras participaram de uma dura reunião no vestiário do estádio, onde foram bastante cobrados pela comissão técnica e diretoria. O presidente do clube, Paulo Nobre, confirmou a bronca e disse que a atitude foi uma forma encontrada pelos dirigentes para demonstrar respeito ao torcedor.