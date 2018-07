Nobre diz que Kleina faz um belo trabalho no Palmeiras

SÃO PAULO - Embora todos no Palmeiras tomem cuidado ao falar do acesso para a Série A e ninguém queira comemorar antes da hora, o fato é que a somatória de pontos necessária para concluir o objetivo está muito próxima de ser alcançada. Por isso, atualmente o principal assunto no clube é sobre quem será o responsável por comandar a equipe no ano do centenário. O presidente Paulo Nobre evita dar pistas, mas admite que Gilson Kleina tem feito um bom trabalho.

"O ambiente está excelente, o grupo está muito focado em subir à primeira divisão e a comissão técnica faz um belo trabalho. Estamos muito perto de atingir o objetivo traçado no começo do ano", analisou o dirigente, que não quer nem mesmo admitir que o acesso está muito próximo.

"Isso quem pode pensar é o torcedor e a opinião pública, mas nós, dentro do Palmeiras, entendemos que ainda não subimos. Por isso é fundamental manter-se focado e concentrado em cada jogo", explicou.

Em relação a Gilson Kleina, a tendência é que quando Palmeiras assegurar matematicamente o acesso, a diretoria deve chamar o treinador para conversar e definir se ele permanece ou não para 2014.