Nobre diz que Lucas Lima foi oferecido, mas não abriu negociação

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, revelou que o meia Lucas Lima, do Santos, foi oferecido por empresários para o clube, mas sequer abriu negociações com o jogador, pois não teria condições financeiras de arcar com os custos da transação e não o contrataria sem falar com a direção do time alvinegro antes.

"Lucas Lima, com certeza absoluta, foi oferecido ao Palmeiras. Mas nem chegou ao detalhe de “custa tanto”. Eles (empresários) chegam e dizem: “Nós gostaríamos que ele jogasse a Libertadores”. É feito com o Palmeiras e com outros clubes. O Palmeiras não procurou o Lucas Lima. Temos agora uma pecha de time milionário, o que não é verdade. Lucas é um jogador caro e não temos condições”, explicou o dirigente, em entrevista à rádio Jovem Pan.

O dirigente palmeirense ainda comentou sobre a irritação do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que chegou a ameaçar processar Nobre caso fosse confirmada a tentativa de contratar Lucas Lima. “O Modesto deu um chilique ontem, mas é uma pessoa que eu adoro. Ele é carinhoso e um dos dirigentes com o qual eu me dou melhor. Só que ele tem um problema com o Alexandre Mattos desde os tempos do Cruzeiro.”

Nobre ainda assegurou que Thiago Maia também foi oferecido há meses atrás. “Ele (Modesto Roma) ficou irritado quando surgiu a história de que o Palmeiras queria o Thiago Maia, mas foi a mesma coisa: o empresário nos ofereceu porque queria um aumento. Nunca fomos atrás do jogador. O Modesto, então, acha que é o Alexandre. Ele até me fala: “Paulo, eu gosto de você, mas não do seu filho”, comentou o dirigente, brincando com a situação.