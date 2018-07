Nobre encara decisões difíceis no Palmeiras em 2 meses Paulo Nobre tem pouco mais de dois meses como presidente do Palmeiras (foi eleito em 21 de janeiro), mas já teve de tomar várias decisões importantes após complicados momentos da equipe. A última delas foi na tarde desta quinta-feira, quando resolveu manter o técnico Gilson Kleina no time mesmo após a goleada sofrida para o Mirassol por 6 a 2, no dia anterior.