Nobre mostra otimismo sobre renovação entre Palmeiras e Adidas

Com praticamente todo o uniforme já preenchido por patrocinadores, o Palmeiras foca suas atenções na definição do fornecedor de material esportivo. O contrato com a Adidas venceu no fim do ano passado, entretanto, a equipe continua utilizando a marca, em uma espécie de acordo de cavalheiros. O presidente Paulo Nobre negocia a renovação de contrato e admite a possibilidade de fechar com outras empresas

"As negociações estão correndo bem. O Palmeiras está sempre aberto a qualquer empresa que queria se associar a ele. O contrato venceu, mas o relacionamento com a adidas é excelente. As conversas estão adiantadas e estou muito otimista para definir isso", projetou o dirigente.

Na prática, existe um contrato entre o Palmeiras e a Adidas válido até o fim do ano, mas com valores bem menores do que o convencional. Foi uma forma encontrada do clube e da empresa manterem um vínculo e terem tempo para negociar a renovação.

O Palmeiras recebeu algumas sondagens de outras empresas, mas nenhuma conversa foi muito adiante. O clube quer valorização para continuar com a Adidas, por causa de seu aumento de visibilidade e por ser um dos times que mais vende camisa da fornecedora de material esportivo em todo o mundo.