Nobre revela contato do Cruzeiro, mas garante que quer Valdivia

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, revelou que o Cruzeiro fez contatos para contratar o meia Valdivia. Por outro lado, reafirmou o interesse em renovar o contrato com o chileno, que termina em agosto. A relação entre as duas diretorias é boa, principalmente por conta do atuação do diretor-executivo Alexandre Mattos, que trabalhou no Cruzeiro nos últimos dois anos.

"Não incomoda nada, absolutamente normal (o interesse do Cruzeiro). Só mostra o valor do jogador, com um time da estrutura do Cruzeiro querendo ele. Já conversei com o presidente Gilvan, expliquei que tenho todo o interesse de renovar com o jogador, que o jogador já manifestou todo o interesse em continuar no Palmeiras, que é só uma questão de acerto de um novo contrato, e espero que isto aconteça o quanto antes, mas não há pressa para que aconteça", disse o presidente nesta segunda-feira, durante a reunião do conselho técnico para a semifinal do Campeonato Paulista.

Apesar da afirmação de Paulo Nobre, as negociações estão arrastadas e tiveram idas e vindas desde o início do ano. Em ocasiões anteriores, os dirigentes palmeirenses também já haviam revelado o desejo de renovar com Valdivia. A situação, porém, não é tão simples. Luis, pai do atleta, está no Brasil para tentar definir a situação, mas a última reunião, na semana passada, foi frustrante. O estafe de Valdivia considerou baixa a proposta.