Nobre revela que Eto'o, Drogba e Pirlo foram oferecidos ao Palmeiras

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, revelou que alguns craques do futebol mundial foram oferecidos ao clube recentemente, mas os valores da negociação fazem com que os negócios se tornem inviáveis de acontecer. Segundo o dirigente, os astros Didier Drogba, Samuel Eto'o e Andrea Pirlo foram oferecidos, mas nenhum deles será contratado.

“As pessoas que cuidam da carreira do Pirlo, do Drogba e do Eto’o procuraram o Palmeiras sobre um eventual interesse, uma vez que acabavam os seus contratos. Mas os salários são proibitivos, sem a menor possibilidade de viabilizar uma contratação dessas”, disse o dirigente, em entrevista à TV Gazeta.

A possibilidade de Pirlo ser contratado foi noticiado nos últimos dias por um jornal americano. Entretanto, o jogador de 36 anos trocou recentemente a Juventus de Turim pelo New York City, onde ganha um alto salário. O camaronês Eto'o também trocou de clube há pouco tempo e joga no Antalyaspor, da Turquia. O jogador foi oferecido também para o São Paulo. E Drogba está na principal liga norte-americana, onde joga no Montreal Impact.

O dirigente disse que é normal que vários atletas sejam oferecidos para o clube, mas ele não se empolga. “Muitos empresários soltam que o Palmeiras pode contratar um ou outro e escuto cada uma… Mas não crio expectativa errada”, explicou.

A Crefisa, principal patrocinadora do clube e responsável pela contratação de alguns jogadores, entre eles, o atacante Lucas Barrios, pretende contratar um nome de peso para a próxima temporada. O Palmeiras se classificar para a Libertadores do ano que vem faz com que a procura seja intensificada, entretanto, a ideia é que o novo reforço se enquadre na política salarial do clube.