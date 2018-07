Nobre, sobre Valdivia: 'Ele é profissional e faz suas escolhas'

O presidente Paulo Nobre preferiu adotar um discurso político ao comentar sobre o meia Valdivia e sobre o fato de o jogador defender a seleção chilena antes mesmo de atuar pela equipe do Palmeiras na temporada. Para o dirigente, o atleta tem o direito de fazer suas escolhas e o clube tem de respeitar suas vontades.

"Ele é um profissional e tem o direito de fazer suas escolhas. Eu não comento atitudes que ele tenha tido, eventualmente. Ele foi convocado para a seleção e está indo representar o seu país", disse Paulo Nobre, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira em uma das unidades da Faculdade das Américas (FAM), onde foi oficializada a empresa como mais uma patrocinadora na camisa do time.

Como de praxe, o presidente do Palmeiras disse que não comentaria sobre a negociação para renovar o contrato com o jogador. Valdivia tem acordoo até o dia 17 de agosto. Nos bastidores, a diretoria não tem demonstrado muita disposição para mantê-lo no elenco. O fato de ele não ter demonstrado também muita disposição para conseguir a liberação da seleção chilena é um dos pontos que contribuíram para desgastar ainda mais a relação do meia com o clube.

Valdivia recupera-se desde o ano passado de uma lesão na coxa esquerda. Embora já tenha treinado com o elenco, dificilmente jogará domingo, contra o São Bernardo. Como na segunda-feira deve se apresentar à seleção chilena, ele não enfrentará também o São Paulo, dia 25, e o Red Bull, dia 29. O seu retorno ao time do Palmeiras deve acontecer no dia 5 de abril, contra o Mogi Mirim, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, dependendo de sua condição.