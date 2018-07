Nobre vai até a CBF reclamar da arbitragem contra o Palmeiras

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, e o diretor executivo, Alexandre Mattos, compareceram nesta sexta-feira na sede da CBF para entregar um DVD com imagens de erros de arbitragem contra o clube e também reclamar formalmente contra os erros dos responsáveis pelo apito.

Os dirigentes almoçaram com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e depois conversaram com o presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Correa. O assunto foram os constantes erros dos árbitros em jogos do Palmeiras. O dirigente aproveitou para pedir ajuda no combate contra as torcidas organizadas.

“Não faço escândalo com a opinião pública. Quis ter um bate-papo com o Sérgio Correa para colocar os erros que estão acontecendo contra o Palmeiras. Erros acontecem, mas queremos pedir árbitros experientes e que não tenham ranço com o Palmeiras”, disse Nobre.

Pelas contas do Palmeiras, no jogo contra a Ponte Preta, pela segunda rodada, o auxiliar anuluou um gol legal de Gabriel Jesus. Na quarta rodada, contra o São Paulo, a jogada do gol do rival começou em uma falta sobre Dudu. Diante do Grêmio, o primeiro gol marcado por Giuliano teve origem em uma jogada de impedimento do ataque gremista. Contra o Flamengo, o árbitro não marcou um pênalti após Léo Duarte tocar a mão na bola dentro da área. E diante do Coritiba, Evandro, impedido, deu assistência para o gol de Leandro.

Em relação ao problema com as organizadas, o clube está preocupado com possíveis punições, por isso, quis aproveitar a visita para deixar claro seu distanciamento das torcidas organizadas. “Vim pedir força das entidades na empreitada contra as organizadas, que vêm se comportante de maneira absurda. Estamos preocupados que isso possa atrapalhar o Palmeiras”, explicou o presidente palmeirense.