Noel Sanvicente é o novo técnico da seleção venezuelana

Noel Sanvicente foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção da Venezuela, ocupando um cargo que estava vago desde dezembro, quando César Farías encerrou seu trabalho iniciado em 2007. O objetivo do treinador é conseguir a classificação para a Copa de 2018, na Rússia, o que seria a primeira participação do futebol venezuelano em um Mundial.

Durante o longo período em que o cargo ficou vago, muito se especulou na Venezuela sobre a possibilidade da contratação de um técnico estrangeiro - os colombianos Jorge Luis Pinto e Reinaldo Rueda foram dois nomes comentados -, mas, no final, o escolhido foi mesmo um venezuelano.

Sanvicente tem 49 anos e começou a trabalhar como técnico em 2002, depois de uma carreira de relativo sucesso como jogador no futebol venezuelano. No comando dos times do Caracas e do Zamora, já somou sete títulos nacionais. Assim, ele se credenciou para assumir a seleção da Venezuela.

A estreia de Sanvicente no cargo será no amistoso com a Coreia do Sul em 5 de setembro - quatro dias depois, joga também contra o Japão. Mas seu grande objetivo é mesmo as Eliminatórias da Copa de 2018, que começam no ano que vem, para conseguir a inédita classificação venezuelana.