Nogueira vive expectativa de ser titular do Flu contra Goiás pela Copa do Brasil

O jovem zagueiro Nogueira, de 22 anos, está ansioso para estar entre os titulares do Fluminense na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, contra o Goiás, pela Copa do Brasil. O atleta, que viu a festa da torcida tricolor pela Sul-Americana (vitória sobre o Liverpool-URU por 2 a 0) do camarote, quer fazer parte do duelo que pode colocar o time nas oitavas de final da competição nacional.

"Pode ser uma oportunidade boa de mostrar serviço. Vai dar tudo certo para nós no Maracanã e tenho certeza de que com o apoio da nossa torcida vamos sair com a vitória. Se eu for para este jogo vai ser um sonho se realizando. Jogar com o Maracanã lotado, com a torcida empurrando, é algo único", explicou Nogueira, em entrevista reproduzida neste domingo pelo site oficial do clube.

Em Goiânia, no confronto de ida com o Goiás, o Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada, em uma partida marcada por polêmicas. O clube carioca questionou a expulsão do goleiro Diego Cavalieri, ainda no primeiro tempo, e um pênalti marcado sobre o atacante Aylon, do Goiás. O próprio jogador adversário admitiu, em entrevistas logo após a partida, que não foi derrubado pelo defensor tricolor.

Mas o zagueiro Nogueira está confiante de que o Flu irá reverter a desvantagem no Rio. "O Goiás tem um time bom, mas já demonstramos que tecnicamente somos superiores. Vamos impor nosso ritmo e buscar a classificação", projetou Nogueira, que já disputou oito jogos nesta temporada - sendo sete como titular - e marcou um gol.

O retrospecto da equipe tricolor carioca nesta edição da Copa do Brasil é animador para a torcida. O time marcou gols em todos os cinco duelos que fez na competição. Por ter anotado fora de casa, o Flu garante a vaga com uma vitória simples sobre os goianos.