Nolito encosta em Cristiano Ronaldo na artilharia do Espanhol

O atacante espanhol Nolito encostou no português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, na artilharia do Campeonato Espanhol ao marcar o segundo gol da vitória do Celta de Vigo sobre o Sevilla neste domingo.

O jogador, com passagens por Barcelona e Benfica, chegou a quatro gols na competição e se isolou na segunda colocação, um atrás de Cristiano Ronaldo, que passou em branco na vitória do time merengue sobre o Granada no sábado.

Logo atrás de Nolito, em grupo de quatro jogadores aparecem na lista. Entre eles, está o argentino Lionel Messi, do Barcelona, que pela primeira vez marcou dois gols em um mesmo jogo no Espanhol, na vitória sobre o Levante por 4 a 1. Neymar, que também balançou as redes na partida disputada no Camp Nou, chegou a dois na competição, se tornando o líder entre os brasileiros.

Confira os artilheiros do Campeonato Espanhol:

5 gols: Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

4 gols: Nolito (Celta de Vigo).

3 gols: Aritz Aduriz (Athletic Bilbao); Lionel Messi (Barcelona); Karim Benzema (Real Madrid); Cédric Bakambu (Villarreal).

2 gols: Fernando Torres (Atlético de Madrid); Neymar (Barcelona); Rubén Castro (Betis); Daniel Wass, Fabián Orellana (Celta de Vigo); Lucas Pérez e Luis Alberto (Deportivo La Coruña); Adrián González (Eibar); Gareth Bale, James Rodríguez (Real Madrid); Antonio Sanabria (Sporting Gijón); Roberto Soldado (Villarreal).