Nome do treinador da seleção brasileira deve sair na próxima terça

A CBF prometeu anunciar até a próxima terça-feira o nome do novo técnico da seleção brasileira, em substituição ao demitido Felipão. A partir daí, toda a comissão técnica será montada. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo presidente da entidade, José Maria Marin, que não quer perder tempo para formar uma nova linha de trabalho para o Brasil pós Copa do Mundo. O dirigente garantiu que a decisão pelo nome do técnico será feita em conjunto com o novo coordenador, Gilmar Rinaldi, e os dirigentes da entidade.

Mesmo que o nome não tenha sido revelado nesta quinta, há a certeza de que ele será brasileiro. "Não é o momento para isso", avaliou Gilmar Rinaldi, sobre a possibilidade de a seleção ter um treinador estrangeiro. "É muito importante que o treinador, além da sua capacidade técnica, tenha pensamentos que venham de encontro ao que se foi dito aqui, pelo Gilmar e pelo Alexandre Gallo", defendeu Marin.

A definição sobre o novo técnico acontecerá no fim de semana, em reunião que contará também com a presença de Marco Polo del Nero, já eleito presidente da CBF - ele assumirá a partir de abril do ano que vem. O perfil do técnico já foi traçado. Será alguém estudioso do futebol e que se proponha a viajar pelo mundo acompanhando o trabalho de outras equipes e interagindo com outros técnicos. "É um momento especial, delicado. Temos de ter humildade de saber reconhecer isso", frisou Rinaldi.

O substituto de Felipão também deverá acompanhar mais de perto os trabalhos das categorias de base da seleção, coordenado por Alexandre Gallo. "A nossa base vai ser a base da seleção", assegurou o novo coordenador técnico.