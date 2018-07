Nomes de jogadores da seleção brasileira inspiram pais

SÃO PAULO - O sucesso da seleção brasileira de futebol já se reflete nos novos bebês que nascem no País. Os nomes de Paulinho e David Luiz (este com a grafia Davi Luiz) apresentaram alta em 2013: o nome do ex-corintiano passou da 122.ª posição para a 99, enquanto o do zagueiro do Chelsea entrou na lista dos 100 nomes mais usados na 79.ª colocação.

Pessoas ligadas ao círculo íntimo de Neymar também viram seus nomes saltarem no ranking. Bruna, em referência à namorada do atacante, Bruna Marquezine, e Davi Lucas/David Lucca, nome do filho de Neymar, dispararam na lista. As novas promessas da seleção também estão numa reta ascendente: Oscar e Bernard são nomes que estão aumentando, apesar de ainda estarem longe dos 100 mais usados.

Em contrapartida, o nome do técnico da seleção entrou em queda. O nome Luiz Felipe caiu 17 posições e agora é o 58.º no ranking.