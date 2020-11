Nonato diz que expulsão de Heitor atrapalhou, mas exalta raça do Internacional

O empate contra o Coritiba por 2 a 2, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, não estava nos planos do Internacional na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e por isso foi lamentado pelo volante Nonato, que entrou no decorrer do jogo e marcou o segundo gol colorado.

"A gente fica triste. Nosso objetivo era sair com a vitória, mas infelizmente fomos prejudicados pela expulsão. Eu de longe achei que não foi intenção do Heitor pisar, mas isso cabe à arbitragem", disse Nonato, se referindo à expulsão do lateral-direito colorado no início do segundo tempo.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Inter e Coritiba

Mesmo com um a menos, o Internacional chegou a ficar na frente do placar com o gol de Nonato e criou outras boas oportunidades, mas sofreu o empate através de Sabino. A entrega dos jogadores foi destacada pelo volante. "A gente batalhou, nós criamos chances para sair com a vitória mesmo com um homem a menos. Fomos guerreiros e temos mais 18 finais para sairmos com o título", afirmou Nonato.

Agora, o Internacional volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time faz o jogo de ida das quartas de final contra o América-MG, de novo no estádio Beira-Rio.