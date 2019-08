Nonato põe importância do duelo à frente da rivalidade entre Inter e Corinthians

Substituto imediato de Edenilson, um dos destaques do ano no time do Internacional, que está lesionado, o jovem Nonato disse valorizar a histórica rivalidade entre Internacional e Corinthians, que se enfrentam neste domingo, às 11h, no Beira-Rio, mas prefere focar no fato de ser um confronto direto entre duas equipes que tentam se afirmar no Campeonato Brasileiro.

Com 20 pontos e ocupando o sétimo lugar na competição, o time gaúcho, envolvido em outros dois torneios, encara os paulistas, que vivem um momento de ascensão e têm 23, em quinto, pela 14.ª rodada. O confronto se tornou mais tenso nos últimos anos, especialmente após o Brasileirão de 2005, vencido pelo Corinthians e até hoje bastante contestado pelo time do Sul.

"A gente sabe desse histórico de rivalidade que há entre Inter e Corinthians, mas estamos mais para o lado de ser um confronto direto pelo Brasileiro. E temos que dar o valor ao Brasileiro que temos dado a outros campeonatos", comentou o volante, em entrevista coletiva na manhã deste sábado, após o último treino da equipe de Odair Hellmann no CT do Parque Gigante.

Paulista e formado na base do São Caetano, o atleta de 21 anos revelou que o pai assistirá a uma partida sua pela primeira vez no Beira-Rio neste domingo. "Será a primeira vez que ele virá ver um jogo meu e, para mim, o jogo já se torna especial por isso. Estou muito ansioso pela partida, pela rivalidade, por saber que são jogos bons de se jogar, e pelo clima da torcida, que deve lotar o estádio", comentou o volante.

Mesmo não sendo considerado titular, Nonato tem atuado com frequência na equipe de Odair Hellmann, especialmente porque o técnico tem optado por fazer um rodízio em suas escalações, na tentativa de não desgastar demais a equipe, envolvida ainda em duelos decisivos pelas semifinais da Copa do Brasil e quartas de final da Libertadores.

Sobre Edenilson, dono da posição e que deverá ficar fora do time por alguns jogos devido a uma lesão na coxa direita, Nonato comentou: "Sem duvida, é um dos melhores da posição no Brasil e a gente torce para que volte o mais rápido possível, mas sempre que o Odair precisar de mim, espero fazer com que a torcida sinta menos falta possível dele", concluiu.